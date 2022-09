Accident mortel de Saint-Quentin-Fallavier : le conducteur était sous l'emprise de stupéfiants

Le conducteur de 19 ans soupçonné d'être à l'origine de l'accident qui a fait un mort et six blessés dans la nuit du 17 au 18 septembre en Nord-Isère a déjà été verbalisé pour "participation a une manifestation de véhicules terrestres à moteur non autorisée" mais rien ne prouve le "run" ce week-end.

L'accident a tué un jeune homme de 19 ans et blessé quatre autres personnes dont une jeune femme de 19 ans elle aussi, dont l'état de santé reste à ce jour "extrêmement préoccupant" selon le parquet de Vienne. Le jeune conducteur soupçonné d'être à l'origine de ce drame, dans la nuit du 17 au 18 septembre rue du Ruisseau à Saint-Quentin-Fallavier (Isère), et qui est en garde à vue depuis lundi, est présenté ce mercredi à un magistrat du tribunal de Vienne.

Il est déféré dans le cadre d'une information judiciaire ouverte "des chefs, explique Audrey Quey, procureur de Vienne, d'homicide involontaire aggravé par la violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité [...] et après avoir fait usage de stupéfiants" et de "blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de trois mois (concernant sa passagère) et de moins de trois mois (concernant les occupants de l'autre véhicule)." Il encourt 10 ans d'emprisonnement.

Une "grande vitesse" mais à ce stade rien ne prouve le "run"

Dans son communiqué le parquet de Vienne souligne que le jeune conducteur a été testé positif au cannabis et que si il n'a aucune condamnation au casier, "il a déjà été verbalisé le 30 juillet 2022 pour participation à une manifestation de véhicules terrestres à moteur non autorisée". Toujours selon Audrey Quey, l'enquête a montré jusque-là que le véhicule concerné a fait un premier passage à grande vitesse dans la rue avant de faire demi-tour puis de revenir à grande vitesse et de percuter l'autre véhicule.

Toutefois "rien, à ce stade, ne permet de penser que l'accident aurait pu avoir lieu durant une course de type run". Était-ce juste entre ces deux voitures que s'est noué le drame ? Était-ce avant ou après un "run" ? L'enquête va donc se poursuivre désormais sous la conduite d'un magistrat instructeur. Rappelons que les enquêteurs de la gendarmerie de La Verpillière ont aussi lancé un appel à témoin pour tenter d'en savoir un peu plus sur les circonstances de l'accident.