Accident mortel de Satillieu : le conducteur avait 3,5 grammes d’alcool dans le sang

La sortie de route mortelle s’est produite vers 19h45 routes des Préaux à la sortie de Satillieu dans le nord Ardèche. Un mort et 5 blessés. Des jeunes qui voulaient savourer le premier jour de déconfinement. On ignore encore si le groupe de jeunes allait faire la fête ou en revenait. Ce qui est certain, c’est qu’ils s’étaient tous donné rendez-vous dans un camping proche pour fêter le déconfinement. Ces jeunes des environs âgés de 15 à 20 ans se sont entassés dans le monospace du conducteur âgé lui d’une trentaine d’années.

Véhicule non conforme et alcoolémie massive

L'automobiliste avait modifié son véhicule. Il n'y avait aucun siège à l’arrière où cinq jeunes se sont installés tandis que deux autres se sont assis à l’avant. C’est l’un de ces deux jeunes qui a été tué dans l’accident, un garçon de 19 ans. Un autre garçon gravement touché a dû être héliporté à Valence. Il a pu sortir de l’hôpital dès ce mardi midi. Les quatre autres blessés ont été hospitalisés à Annonay.

On ignore encore les circonstances précises de cette sortie de route. Le conducteur roulait-il à une vitesse excessive sur cette petite route ? L’enquête devra le démontrer. En revanche, le résultat de son analyse de sang est sans appel : trois grammes et demi d’alcool par litre de sang. Ce conducteur est toujours en garde à vue ce mardi soir.