Accident mortel de Soustons : un appel à témoins, plus de trois et demi après les faits

Le 4 août 2018, Kévin, âgé de 17 ans, meurt renversé par une voiture, alors qu'il rentre à pied des fêtes de Soustons. Le conducteur qui l'a percuté est un agent du service des routes du département qui partait en intervention à Orthevielle, sur un autre accident mortel survenu peu de temps avant. Plus de trois ans et demi après les faits, la gendarmerie de St-Vincent-de-Tyrosse décide de lancer un appel à témoins.

à lire aussi Landes : un an après la mort de son fils, une mère appelle à la prudence sur les routes pendant les fêtes

Dans un premier temps, l'affaire a été classée sans suite par le parquet de Dax, considérant alors que ce n'était qu'un dramatique accident, et que le conducteur ne pouvait rien faire pour éviter Kévin. En 2019 cependant, la famille se porte partie civile et obtient la réouverture de l'enquête. La procédure suit son cours et un appel à témoins est donc demandé par la juge d'instruction en charge du dossier.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une telle démarche, trois ans et demi après les faits, cela peut paraître étonnant. Mais finalement, entre l'accident et cet appel à témoins, peu de choses ont bougé dans la procédure, explique l'avocat de la famille. La faute à un changement de juge d'instruction, la faute aussi au coronavirus, qui a considérablement ralenti la justice. Pour preuve : le rapport d'expertise de l'accident, qui n'a été rendu qu'en septembre dernier. En décembre, un nouveau témoin a par ailleurs été entendu.

"On a besoin d'avoir des réponses"

La réalité aussi, c'est que la famille attend toujours des réponses. "On se pose toujours les mêmes questions", décrit Nathalie, la mère de Kévin. "La nuit on se réveille, on se demande ce qui s'est passé, on se replonge dans le dossier. On a besoin d'avancer, on a besoin d'avoir des réponses à des questions simples", ajoute-t-elle.

Les proches de Kévin espèrent donc que cet appel à témoins va fonctionner, même trois ans et demi après les faits, et que des gens vont se manifester pour raconter ce qu'ils ont vu ou entendu ce 4 août 2018. "Un accident de voiture comme celui-là, cela ne s'oublie pas, cela reste gravé", assure la mère du jeune homme.

Si vous avez des informations, contactez la gendarmerie de Saint-Vincent-de-Tyrosse au 05.58.77.58.28.