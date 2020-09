Accident mortel de Ste Geneviève-des-Bois : l'automobiliste risque jusqu'à 10 ans de prison

Après l'accident mortel de dimanche à Ste Geneviève-des-Bois, deux hommes vont être présentés au Parquet de Montargis ce mardi matin. Un jeune homme de 19 ans, qui roulait à scooter avait été percuté par une voiture Mercedes et avait été tué sur le coup. Deux hommes avaient pris la fuite avant d'être interpellés par les gendarmes. L'enquête a permis d'établir qui était au volant : le conducteur, âgé de 23 ans, sera poursuivi pour homicide involontaire, avec plusieurs circonstances aggravantes.

Alcool et stupéfiants

A commencer par l'état d'ivresse : le conducteur et le passager de la voiture avaient passé la soirée à boire du whisky et du Get 27, tout en consommant du cannabis... Leur état était tel au moment de leur interpellation qu'ils ont dû être placés en cellule de dégrisement avant de pouvoir être entendus par les enquêteurs. Lors de leur audition, l'un et l'autre ont d'ailleurs déclaré qu'ils ne se souvenaient pas de grand chose concernant l'accident.

L'hypothèse d'une vitesse excessive ne peut pas non plus être écartée, aucune trace de freinage n'a été retrouvée, le scooter a été heurté par l'arrière et projeté sur la chaussée. L'autopsie réalisée ce lundi matin confirme la violence du choc, le conducteur du deux-roues est mort d'un traumatisme crânien.

Non-assistance à personne en danger

Enfin, les deux individus mis en cause ont commis un délit de fuite, abandonnant leur véhicule sans se préoccuper de la victime et seront donc aussi poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Compte tenu du cumul de ces circonstances aggravantes, l'automobiliste risque jusqu'à 10 ans de prison - le passager, âgé de 19 ans, encourt 5 ans de prison.

Leur procès devrait avoir lieu le 28 octobre devant le tribunal correctionnel de Montargis. D'ici là, le juge des libertés et de la détention décidera si les deux comparses comparaîtront libres ou non. Loïc Abrial, le procureur de Montargis, va demander le placement en détention provisoire pour le conducteur de la voiture, en raison de la gravité des faits. "Ce drame doit inviter à une prise de conscience, souligne Loïc Abrial, alors que les accidents de la route sont particulièrement élevés dans le Montargois, le plus souvent sur fond d'alcool."