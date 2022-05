Accident mortel de tramway à Tours : Keolis condamné à 147 000 € de dommages et intérêts

Les faits remontent au 20 avril 2018 : alors qu'elle traverse les rails dans le centre-ville de Tours, une sexagénaire sourde est percutée par le tramway et décède sur le coup. Le procès s'est tenu le 24 février dernier, et le jugement en délibéré est tombé ce vendredi;

C'est le premier accident mortel depuis la mise en service du tramway, à Tours, en 2013. Mais un autre drame similaire a déjà eu lieu à Lyon, il y a quelques années. Pour maître Rink, l'avocat du mari de la victime, c'est une victoire à la fois judiciaire et juridique dans la mesure où elle confirme le jugement et l'arrêt de la cour d'appel de Lyon : "Nous sommes très satisfaits de voir que cette jurisprudence n'exonère pas la société Keolis de toute responsabilité", rapporte-t-il. "Le monopole de la circulation sur une voie n'est pas un droit à tuer."

Keolis tenu entièrement responsable

Lors de l'audience de février dernier, la société d'exploitation Keolis plaidait pour le partage de la responsabilité dans l'accident : "Le conducteur, qui avait déclenché le freinage, ne peut pas obtenir un arrêt complet et immédiat" expliquait alors Maître Thiry, avocate de la défense. "Il ne pouvait plus rien faire". Elle évoquait également un manque d'attention de la victime et demandait que le montant des dommages et intérêts soit ramené à 23 000€. Une réquisition rejetée par le tribunal judiciaire, qui condamne donc la société Keolis a verser 147 000€ au plaignant : 50 000€ au titre du préjudice d'affection, et 97 000€ de préjudice économique.

Sécuriser davantage les passages piétons

Au delà de cette affaire, Maître Rink souligne qu'il est urgent que des mesures soient prises pour sécuriser l'espace urbain : "Il faut que les responsables de Keolis fassent à Tours ce qu'ils ont déjà fait à Lyon : mettre des barrières et des feux rouges de gros diamètre qui annoncent l'arrivée d'un tramway dans les deux sens" développe l'avocat. Keolis, de son côté, affirme que tout est mis en place pour assurer la sécurité des usagers : des passages piétons pour traverser la voie ferrée, des feux rouges, et une alarme sonore à l'approche du tramway.