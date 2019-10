Accident mortel de trottinette à Bordeaux : le propriétaire de la voiture interpellé

Le propriétaire du véhicule qui a percuté une trottinette électrique dans la nuit de samedi à dimanche, quais des Chartrons à Bordeaux, a été retrouvé et placé en garde à vue par la police de Bordeaux.

Bordeaux, France

Après l'accident mortel entre une trottinette électrique et une voiture dans la nuit de samedi à dimanche quais des Chartrons, à Bordeaux, un homme a été interpellé et placé en garde à vue par la police de Bordeaux. Il s'agit du propriétaire du véhicule qui a percuté la trottinette mais on ignore encore s'il était au volant ou simple passager lors de l'accident. Le véhicule avait pris la fuite après le drame.

Le conducteur de la trottinette, un jeune homme de 25 ans, est mort dans l'accident. Blessée et choquée, sa passagère a été hospitalisée mais son pronostic vital n'est pas engagé.

Les enquêteurs interrogent actuellement de nombreux témoins pour tenter de comprendre les circonstances exactes de l'accident.