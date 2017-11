Accident mortel de vélo à Lattes : la justice demande six mois de prison avec sursis

Ce mardi, le parquet de Montpellier a requis six mois de prison avec sursis et un an de suspension de permis à l'encontre d'une habitante de Lattes. Cette femme comparaissait ce mardi devant le tribunal pour avoir percuté,le 16 février 2014, une fillette de dix ans. La petite est morte sur le coup.

Atmosphère très pesante ce mardi après-midi au tribunal correctionnel de Montpellier. Une femme, employée de la police municipale à Lattes, était jugée pour homicide involontaire. Il y a plus de trois ans, au volant de sa voiture, elle a percuté une fillette qui circulait à vélo, sans casque ni lumière. La petite fille de dix ans n'a pas survécu.

Une faute d'inattention

La fillette était alors accompagnée de son beau-père et de son petit frère de deux ans. Eux ne sont pas présents dans la salle d'audience. La maman en revanche était là, en larmes du début à la fin. Quand le président lui a demandé de décrire ce qu'elle vivait, elle n'a réussi à articuler qu'un mot : "l'enfer".

Ma cliente souffre le martyr, ce sont des vies brisées" - Martine Figueroa, avocate de la mère de la victime

Sur un autre banc, la conductrice parlait d'une toute petite voix, les mains constamment serrées. Elle ne comprend pas ce qu'il s'est passé ce soir là et a répété : "je n'ai pas vu la petite fille"'. Mais même si la victime n'avait pas de casque, pas de lumière, "des témoins l'ont aperçue sur son vélo à plus de vingt mètres", lui a rétorqué l'avocate de la maman.

La conductrice fond en larmes. Son avocat a décrit d'une femme anéantie. "Elle doit vivre avec cette faute, une faute d'imprudence qui conduit à un drame", souligne Luc Abratkiewicz, l'avocat de la conductrice. Il a également rappelé qu'en février, la luminosité tombe très vite.

Personne n'est à l'abri d'un accident de la route" - Luc Abratkiewicz, avocat de la prévenue

Pour le procureur, il s'agit là d'une faute d'inattention caractérisée. Il a ainsi requis six mois de prison avec sursis et un an de suspension du permis de conduire. La décision du tribunal de Montpellier sera rendue dans deux semaines, le 13 décembre prochain.

Mais à la fin de l'audience, il y a eu une scène très émouvante. Les parents de la petite fille ont discuté avec la conductrice. Elle leur a présenté une nouvelle fois ses excuses. Et elle a répété : "je ne peux que demander pardon".