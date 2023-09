Accident mortel de Xana à Larressore : deux ans de prison dont un ferme pour le conducteur de 19 ans

Le tribunal judiciaire de Bayonne a rendu sa décision ce mardi dans le procès d e l'accident mortel à la sortie d'une discothèque à Larressore . Fabien, le conducteur de 19 ans est condamné à deux ans de prison dont une année ferme. Il l'effectuera sous bracelet électronique. Son permis de conduire est annulé et il a obligation d'indemniser les victimes. Le tribunal a suivi les réquisitions du procureur le 4 juillet lors du procès. Un procès très pesant où les proches de Xana qui est décédée dans l'accident étaient présents en nombre. Ils avaient vêtus un tee-shirt à l'effigie de la jeune fille. Fabien, jeune militaire de 19 ans, comparaissait ce jour-là pour "homicide involontaire" et la tâche n'avait pas été facile pour la présidente du tribunal pour mener les débats, tant l'émotion de tous était à son comble.

"Chronique d'un drame annoncé" selon le procureur

Les faits remontent au 23 octobre 2022 au petit matin. Il est 5 h 45. Xana, 18 ans, quitte la discothèque "La Nuba" à Dantaxaria avec son amie Charlie. Elles devaient rentrer en bus mais Fabien, en état d'ébriété, leur propose de les ramener. Il roule vite, très vite. Xana filme la scène et la publie sur les réseaux sociaux. Fabien dépasse dangereusement les voitures, franchit la ligne blanche, ne prend pas un virage de la RD88** . Et c'est le choc contre un arbre. Cinq personnes sont blessées, dont Xana qui va décéder quelques instants plus tard . La voiture est en piteux état. Freins défaillants, pneus lisses, contrôle technique pas à jour. À l'audience, Fabien raconte ne se souvenir de rien. La famille de Xana exprime un impossible pardon. "Chronique d'un drame annoncé" résume ce jour-là le procureur de la République.