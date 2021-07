Des livres de condoléances ont été installés en mairies du Manoir-sur-Seine et de Pîtres d'où sont originaires les quatre adolescents de 16 ans morts dans un accident de la route à Amfreville dans la nuit du 23 au 24 juillet. Une marche blanche est organisée ce samedi pour honorer leur mémoire.

Accident mortel : des livres de condoléances au Manoir-sur-Seine et à Pîtres pour les victimes

Dans le hall d'entrée de la mairie du Manoir-sur-Seine, une pancarte avec les prénoms des quatre jeunes victimes, Adil, Melvin, Raphaël et Léo avec une flèche dirige le visiteur vers la salle des mariages où la commune a installé un livre de condoléances. Près d'une semaine après la tragédie, le maire, Daniel Bayart, a encore du mal à en parler : "Il faut soutenir les familles qui sont concernées par cet évènement dramatique, non seulement les personnes qui ont perdu leurs parents mais aussi celles dont les enfants sont encore là. Sur les six, il y en a deux qui sont fort heureusement vivants" détaille l'élu qui se souviendra longtemps du premier appel téléphonique de la gendarmerie reçu le samedi à quatre heures du matin.

Jeudi, une soixantaine de personnes avait écrit un mort dans le registre du Manoir-sur-Seine et environ 120 dans celui de Pîtres, sans compter les nombreux messages sur les pages Facebook des deux communes : "Nous n'oublierons jamais chacun d'entre eux, leurs joies de vivre, leurs sourires, leurs éclats de rire" ou "courage et bienveillance à toutes ces familles" (toutes est souligné plusieurs fois) ou_"les mots ne suffisent pas pour soulager une telle douleur"peut-on lire dans les registres de condoléances qui seront ensuite "reliés et remis aux parents de chaque enfant"_ explique Daniel Bayart.

Le registre de condoléances installé dans la salle des mariages de la mairie du Manoir-sur-Seine © Radio France - Laurent Philippot

"C'est un drame incommensurable" estime Nadège Levée, l'adjointe au maire de Pîtres en charge des affaires sociales, "on ne peut pas imaginer la détresse des parents, de la famille, des frères et sœurs" poursuit l'élue. Trois des quatre victimes sont originaires de la commune de 2.500 habitants.

On n'élève pas des enfants pour les voir partir à 16 ans - Nadège Levée, adjointe au maire de Pîtres

La maire de la commune Florence Lambert s'est rendue chez les familles qui ont aussi bénéficié jeudi soir d'un soutien de la part d'une psychologue de l'AVEDEACJE, l'association d'aide aux victimes, d'accès aux droits et de mesures socio-judiciaires. Nadège Levée aimerait bien que la psychologue puisse aussi "aider les copains les plus proches de ces enfants". Les victimes étaient bien connues à Pîtres, "c'étaient des jeunes qui jouaient au foot et qui participaient à la vie du village".

Plus d'une centaine de messages ont été écrits dans le registre à l'accueil de la mairie de Pîtres © Radio France - Laurent Philippot

Une marche blanche ce samedi

Après une marche organisée le dimanche 25 juillet qui a réuni 300 personnes entre Pîtres et Amfreville-sous-les-Monts, une marche blanche de 2,7 kilomètres est organisée ce samedi dans le sens inverse à l'initiative de la mère d'une des victimes. Le cortège partira à 14h00 des lieux de l'accident, route du Val Pitan à Amfreville-sous-les-Monts pour rejoindre l'Espace des deux rives, le centre social, "les gamins l'ont utilisé cet espace des deux rives, pour des vacances, c'était bien qu'ils s'arrêtent là aussi" conclut le maire du Manoir-sur-Seine.

Pour l'occasion, à Pîtres, la rue de la bise, la rue de la ravine et la route des écluses seront fermées à la circulation de 14h00 à 17h30 et trois parkings seront ouverts aux participants : le terrain en face de la salle des fêtes, le parking de la salle des fêtes et le terrain de parapente situé route d'Amfreville-sous-les-Monts.

Une cagnotte a également ouverte en ligne pour aider les proches des victimes.

Le conducteur mis en examen

Outre les quatre adolescents de 16 ans qui ont trouvé la mort dans l'accident, un passager de 17 ans et le conducteur, âgé de 18 ans, ont été blessés. Devant la violence des réactions à son encontre sur les réseaux sociaux, le maire du Manoir-sur-Seine a une pensée pour le jeune homme : "Imaginez-vous, un gamin de 18 ans, qui avait tout devant lui et maintenant sur toute sa vie, il va avoir ça en mémoire. Lui aussi, il faut le soutenir, aussi que les parents" avance l'élu. Le conducteur, alcoolisé (1,76 gramme d'alcool par litre de sang trois heurs après les faits) a été mis en examen pour homicide involontaire.