Accident mortel du Faouët : le chauffard condamné à huit ans de prison

De nombreux membres de la famille des victimes et de la communauté des gens du voyage étaient présent dans et devant le tribunal correctionnel de Lorient

Des dizaines de photos de Paolo, Vicky et Aby, les trois victimes, sont brandies à l'annonce du jugement. Dans la salle, l'émotion est forte pour la cinquantaine de personnes présentes, essentiellement de la famille des victimes, issues de la communauté des gens du voyage.

Même scène à la sortie du tribunal, où une centaine de personnes ont attendu toute l'après-midi. "On est une famille, une communauté très unie. C'est ce qui nous aide" déclare la mère de Paolo, décédé dans l'accident. Pour son frère, "c'est dur, mais la justice a fait son travail".

Une issue inévitable

Pendant plus de cinq heures, le président refait le film du 10 avril dernier. Arnaud D., sous emprise de l'alcool et de stupéfiants, roule sans permis, dans une voiture non assurée. De nombreux témoins parlent d'une "vive allure". Certains disent "ne jamais avoir vu ça de leur vie".

En garde à vue, Arnaud D. avoue avoir peut-être roulé jusqu'à 160km/h. Pendant le procès, il préfère dire 110km/h, sur une portion limitée à 80km/h. "Je ne savais pas, parfois c'est 80, parfois 90..." déclare le prévenu. Toute l'après-midi, il est allé d'approximation en approximation, en rappelant souvent ne plus se souvenir de rien. Une forme "d'amnésie bien commode" comme le déplore une avocate.

En fauteuil roulant dans son box, séquelle de l'accident, il nie avoir consommé des stupéfiants et minimise la quantité d'alcool bu. "Un verre de whisky et de vin rouge" quand des témoins évoquent deux verres de chaque. Et trois verres de pastis plus tard dans la journée.

"Overdose de circonstances aggravantes"

L'accident survient sur la départementale 769, à hauteur de la commune du Faouët. Alors qu'il roule à grande vitesse, Arnaud D. tente un dépassement hasardeux sur une ligne blanche continue. Il heurte alors la voiture devant lui à l'arrière, avant de percuter de plein fouet la voiture qui arrive en face. Les trois passagers, un couple et leur enfant de 5 ans, décèdent sur le coup .

"Il y a une overdose de circonstances aggravantes jusqu'à l'écœurement. Ca devait arriver ce jour-là" martèle Me Appéré, avocat des parties civiles et de la famille. "C'est un danger absolu. Cet accident, c'est votre œuvre".

Un comportement impulsif

De nombreuses fois, les amis d'Arnaud D. refusent qu'il prenne la route. L'un d'eux déclare avoir cédé "par peur des représailles". Car il est décrit comme impulsif et potentiellement dangereux. Une connaissance a même déposé une main courante le jour de l'accident après avoir été menacé de mort.

Dans son box, le prévenu est seul. Seule sa tête dépasse du box. On y voit un homme au regard vide, comme absent. Jamais, pendant l'audience, il ne regarde la salle. "Il n'a aucun remord, aucune empathie, aucun regret. On a attendu des explications qui ne sont pas venues" s'exclame Me Appéré.

"Cette tragédie n'aurait jamais du exister, sauf par sa volonté" ajoute l'avocat des parties civiles. Car Arnaud D. est un multirécidiviste. A son casier judiciaire, il y a 25 condamnations, dont de nombreuses pour des délits routiers.

"Une peine à la hauteur"

Arnaud D. encourrait la peine maximale, à savoir 10 ans de prison ferme, requis par le procureur. Il a finalement écopé de huit ans d'emprisonnement et d'une interdiction de conduire et de passer le permis pendant cinq ans. "U**ne peine à la hauteur de l'événement dramatique" pour Me Appéré.

Le père de Paolo "est d'accord avec la justice". Ce pasteur a toujours voulu que ce procès se passe dans le calme. "Moi, ce gars, je lui pardonne. Ce sont nos enfants, mais on marche avec la justice. On ne peut pas revenir en arrière."

Peu avant le jugement, le prévenu a pour la première fois regardé la famille. "Je m'excuse, et peu importe la peine, je l'accepterai". D'un signe de tête, il a déclaré ne pas faire appel de la décision.