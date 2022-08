Accident mortel en Ariège : que peut-on attendre d'une expertise des véhicules ?

Après le dramatique accident de la route à Savignac-les-Ormeaux (Ariège) qui a fait six morts, plusieurs investigations techniques sont prévues. Les véhicules pourraient être expertisés, pour éclaircir les circonstances de l'accident. Comment se déroulent-elles, et que faut-il en attendre ?

Au lendemain de l'accident mortel sur la RN20 en Ariège, les investigations se poursuivent. Six personnes sont mortes, dont un garçon de 11 ans et une préadolescente de 14 ans, quatre sont blessées Un choc frontal violent s'est produit entre un monospace et une voiture s'est produit au niveau de Savignac-les-Ormeaux, près d'Ax-les-Thermes. Tous les occupants de la voiture, membres d'une famille des Deux-Sèvres, sont décédés. Après l'audition des témoins, des expertises plus techniques sont prévues. Des analyses toxicologiques - c'est la procédure à chaque accident de ce type - ainsi qu'un examen des véhicules. Ce dernier n'est pas automatique, il se fait à la demande du parquet en charge de l'enquête. L'objectif étant d'éclaircir les circonstances de ce dramatique accident.

Que peuvent apporter les expertises des véhicules ? Et comment sont-elles menées ? Nous avons posé ces questions à Philippe Touze, expert de justice auprès de cour d'appel d'Amiens, ainsi qu'auprès de la Cour de Cassation, ingénieur automobile de formation.

France Bleu Occitanie : Comment se déroulent les expertises de véhicule après un accident ?

Philippe Touze : "Pour pouvoir déterminer les causes d'un accident, les vitesses et les trajectoires, on part toujours de ce que l'on connaît. C'est-à-dire de l'endroit où on a trouvé les véhicules (...) On part de ce que l'on connaît, et on remonte le temps, principalement en trois étapes. La première phase, qui est la dernière chronologiquement, c'est la phase qui se déroule après le choc, après l'interaction entre les véhicules. Ensuite, on étudie la phase d'interaction. Enfin, on étudie la phase préliminaire au choc.

Très concrètement, vous vous appuyez sur quoi ?

Un choc accidentel c'est de la physique. Ca relève des chocs élastiques et inélastiques. Mais principalement on part de suppositions. On connaît les poids des véhicules; on cherche leur vitesse. Les poids et les vitesses induisent les énergies cinétiques, et après il y a des énergies de déformation qui rentrent en ligne de compte (...) On s'appuie sur les profils de déformation des véhicules. Il y a des enfoncements, il y a des flèches de contrainte (...)

On entend souvent parler pour les avions de boîtes noires. Il existe des équivalents pour les voitures ?

(...) Ça se développe. C'est obligatoire pour les nouveaux véhicules depuis le mois de juillet cette année. C'est très récent. Ça existe déjà sur certains véhicules dans certains pays. On enregistre un certain nombre de paramètres (...) dans les avions, je ne sais pas si vous le savez, il y a deux boîtes noires. Il y en a une qui enregistre les paramètres de vol, et l'autre les conversations. Et c'est en faisant le mix des deux que l'on arrive à déterminer les causes d'un accident d'un aéronef. Dans une automobile, on n'enregistre pas les voix. Par contre, on peut enregistrer certains paramètres. Notamment, ce qui se développe et qui devient obligatoire, des paramètres de pression sur la pédale de frein, d'angle du volant, de vitesse à l'impact, de vitesse de déclenchement des airbags, etc. (...) avec un enregistrement qui se produit plusieurs secondes avant l'impact, avant le crash.

Aujourd'hui par contre ce qui existe dans tous les véhicules équipés d'airbags, c'est-à-dire la totalité des véhicules roulants aujourd'hui, les capteurs d'airbag enregistrent des paramètres de vitesse. Mais d'abord, on ne remonte que très rarement à plus d'une seconde avant l'impact, c'est très très bref. On ne peut pas savoir si le véhicule a enregistré une décélération bien avant. Ca n'enregistre pas les paramètres d'inclinaison du volant, donc ca ne permet pas de déterminer les trajectoires (...) ce sont des données qui sont à interpréter avec beaucoup de réserves.

Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont systématiquement analysés ?

Dans une étude accidentologique, on cherche à déterminer vitesse et trajectoire. C'est un couple (...) la vitesse toute seule, ca ne donne pas grand-chose. Surtout que l'on détermine principalement une vitesse à l'impact. Quelqu'un qui roulerait à une vitesse très importante qui aurait eu le temps de freiner, il peut avoir une vitesse à l'impact qui est relativement faible (...) donc ce qui compte c'est le couple vitesse-trajectoire. On détermine également s'il y a des défaillances, on détermine quels sont l'état des trains roulants, des pneumatiques, de la géométrie du véhicule.

On cherche à savoir si les conducteurs ou les passagers étaient ceinturés. Pour ça on examine à la fois les boucles et les sangles des ceintures de sécurité. Il y a également d'autres éléments qui peuvent entrer en ligne de compte. Par exemple dans la plupart des véhicules modernes il y a des rétracteurs de ceintures. On sait comment ils sont activés etc. On voit la position des sangles (...) Il y a tout un panel de choses que l'on cherche à déterminer".

Voilà donc les différents éléments sur lesquels les enquêteurs peuvent s'appuyer lors d'un accident. Pour le moment, les circonstances du choc frontal sur la RN20 restent à déterminer.