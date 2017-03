Accident mortel en Corrèze : la passagère, victime d'un malaise, est éjectée dans le choc

Une femme âgée de 60 ans est décédée, ce jeudi après-midi, dans un accident de la route en Corrèze. Passagère d'une voiture, elle a été éjectée de l'habitacle quand le véhicule est parti en tonneaux alors que la conductrice voulait lui porter secours.

Un accident mortel s'est produit en Corrèze, ce jeudi après-midi, sur la commune de Saint Germain les Vergnes, au lieu-dit Lachamp sur la départementale 44. Il est environ 16h15 quand les secours sont alertés, et quand ils arrivent sur place la femme de 60 ans est déjà décédée. Elle était la passagère avant dans une voiture transportant trois personnes. Selon les premiers éléments, la conductrice aurait perdu le contrôle du véhicule pour porter secours à cette passagère qui était en train de faire un malaise accompagnant un possible accident vasculaire cérébrale. La voiture est alors partie en tonneaux dans un fossé, et la passagère a été éjectée. Les secours n'ont pu que constater sa mort à l'heure arrivée. Très choquée, la conductrice a elle été hospitalisée à Brive.