Un accident mortel s'est produit ce mardi matin à la sortie de Saint-Léon sur l'Isle en Dordogne. De la neige et des pluies verglaçantes sont tombées la nuit dernière sur une bonne partie du département.

Accident mortel en Dordogne à cause du verglas

Un accident mortel s'est produit au petit matin ce mardi à Saint-Léon sur l'Isle en Dordogne. L'accident a eu lieu à la sortie de la commune en direction de Bordeaux. Selon nos informations, il s'agirait d'un choc frontal entre deux voitures. Elles auraient dérapé sur une plaque de verglas. Le conducteur de l'une des voitures est décédé, l'autre, blessé, a été transporté à l'hôpital de Périgueux.

Ce mardi matin, de nombreux accidents matériels se sont produits en Dordogne à cause des intempéries. La route départementale D 3 entre Agonac et Périgueux a même du être fermée à cause de plusieurs véhicules dans le fossé.