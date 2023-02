Accident mortel en Dordogne : le conducteur est mis en examen pour homicide involontaire

Au lendemain de l'accident mortel qui a couté la vie à une jeune femme de 21 ans à Saint-Amand-de-Coly (Dordogne), la procureure de la République de Périgueux a décidé d'ouvrir une information judiciaire et le conducteur de la voiture a été placé en détention provisoire. Hospitalisé et souffrant de fractures, le second passager n'a pas encore été entendu par les enquêteurs.

"Je sais que j'ai enlevé la vie"

Ce samedi soir, Solène Belaouar explique que ce jeune homme de 21 ans avait consommé du cannabis et de la cocaïne . Il avait également bu de l'alcool avant de conduire. Au moment du prélèvement, son taux d'alcoolémie était de 0.20mg par litre d'air expiré, soit en dessous de la limite autorisée (0.25mg par litre d'air). La consommation d'alcool est tout de même retenue comme une circonstance aggravante.

En plus de la consommation de drogue et d'alcool, la Renault Clio du jeune homme était en mauvais état : les pneus étaient lisses au moment de l'accident et le véhicule n'était plus assuré depuis quelques jours. Depuis novembre 2022, date de sa dernière condamnation, son permis lui avait été retiré.

Surpris par un animal selon le conducteur

Avant l'accident, les trois jeunes ont passé la soirée ensemble dans "différents points du département" indique le Parquet de Périgueux s'appuyant pour le moment sur la version du jeune homme mis en examen. Le conducteur connaissait la jeune femme depuis des années : ils étaient amis depuis le collège. Son amitié avec le jeune homme assis à l'arrière de la voiture remonte à l'enfance. Les deux passagers se connaissaient depuis peu de temps.

Jusqu'à 10 ans de prison

Selon nos informations, le jeune homme a expliqué aux enquêteurs qu'il roulait entre 90 et 100 km/h sur cette route limitée à 90km/h. Selon ses premières déclarations, il a été surpris par un animal qui était au bord de la route et a donné un coup de volant. La voiture a ensuite fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser le flanc.

La conductrice d'une voiture qui passait par là s'est arrêtée et les pompiers sont arrivés plusieurs minutes après. La jeune femme de 22 ans est décédée avant l'arrivée des secours. "Je culpabilise entièrement [...] je sais que j'ai enlevé la vie" regrette le jeune homme devant les gendarmes. Déjà condamné à sept reprises, il risque dix ans de prison et 150.000 euros d'amende.