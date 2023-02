Accident mortel en Dordogne : le conducteur avait bu et roulait sans permis

Le conducteur de 21 ans n'avait plus son permis et il avait bu lorsqu'il a pris le volant ce vendredi 3 février. Il a perdu le contrôle de sa voiture dans des circonstances qui restent à éclaircir vers 4h40 sur la départementale 704 au niveau de la commune de Saint-Amand-de-Coly, entre Montignac et Sarlat.

Sa passagère avant, une jeune femme de 22 ans, est morte dans l'accident. Le troisième occupant, à l'arrière, a été gravement blessé et transporté sur l'hôpital de Périgueux. Ce samedi, le parquet de Périgueux confirme que le pronostic vital de ce dernier n'est pas engagé. Le conducteur, lui, n'a pas été blessé, il a été transporté à l'hôpital de Sarlat pour des examens avant d'être placé en garde à vue, une heure environ après l'accident.

Condamné à sept reprises pour des délits routiers

Selon la procureure de la République de Périgueux, le conducteur a été condamné à sept reprises pour des délits routiers et des infractions liés aux stupéfiants en Dordogne. La dernière fois, c'était en novembre 2022 pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. À l'époque, le tribunal l'avait condamné à trois mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans. Son permis lui avait aussi été retiré et il ne l'avait pas récupéré au moment de l'accident.

L'enquête ouverte pour homicide et blessures involontaires aggravés a été confiée aux gendarmes de la brigade de Terrasson.