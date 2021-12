Accident mortel en Puisaye : un automobiliste âgé de trente ans décède à la sortie de Mézilles

Un nouveau mort dans un accident de la circulation dans le département de l'Yonne. Ce jeudi 9 décembre, vers 9 heures, pour une raison qui reste à déterminer, deux voitures se sont percutées sur la D965, à la sortie de Mézilles en Puisaye, en direction de Saint-Fargeau.

Selon les pompiers, le conducteur d'une des voitures était en arrêt cardio respiratoire lors de leur arrivée. L'homme âgé de trente ans n'a pu être réanimé et son décès a été déclaré quelques minutes plus tard par le médecin du SMUR. La conductrice de l'autre véhicule, âgée de 54 ans, légèrement blessée, a été conduite à l'hôpital d'Auxerre. Jeudi matin, les pompiers de l'Yonne ont effectué une demi douzaine d'interventions, principalement en Puisaye et sur la RN151 à cause des routes glissantes.