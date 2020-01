Accident mortel entre un tram et une trottinette à Reims : encore beaucoup de questions

Reims, France

L'enquête se poursuit pour tenter de comprendre les circonstances de la collision mortelle qui s'est produite entre un tram et une trottinette jeudi 9 janvier. Le conducteur de la trottinette électrique, un jeune homme âgé de 23 ans, est mort percuté par une rame de tramway, sur l'un des plus grands axes de Reims, l'Avenue de Laon. L'homme roulait sur les rails, parallèlement au tram qui venait dans son dos, et il a été percuté de plein fouet.

Le conducteur de la trottinette piéton au moment de la collision

Et le procureur de la République de Reims précise ce vendredi 10 janvier que l'homme était à terre, qu'il est descendu de sa trottinette électrique quand il a traversé les voies. C'est donc en tant que piéton qu'il s'est fait percuté par la rame de tramway. La conductrice du tram, très choquée après l'accident, a klaxonné à plusieurs reprises pour avertir de sa venue et c'est assez difficile de comprendre pourquoi celui ci à traversé les voies à pied devant elle malgré le signal sonore.

Pourquoi n'a t-il rien vu ni entendu ? A t-il mal évalué la distance ? Les questions restent posées selon Matthieu Bourrette, le procureur de la République de Reims. En tout cas, le jeune homme ne semblait pas porter d'écouteurs sur les oreilles, et le résultat des analyses toxicologiques est négatif.

La CGT interpelle les pouvoirs publics sur la sécurité Avenue de Laon

La CGT des transports urbains, qui s'était déjà inquiété de la sécurité sur l'Avenue de Laon après l'accident entre un bus et un tram en avril 2017, rbasouligne une nouvelle fois la problématique de la cohabitation entre tous les usagers sur l'Avenue de Laon. "Au delà du caractère accidentogène de l'avenue de Laon, ce nouvel accident souligne une nouvelle fois la problématique de la cohabitation sur la plateforme tramway entre deux modes de déplacement : un mode lourd -le tram- et un mode doux à savoir les vélos et les trottinettes... ", écrit la CGT dans un communiqué ce vendredi 10 janvier.

Car si les rails du tram sont en théorie interdits pour les vélos et les trottinettes, il n'y a pas de pistes cyclables et pas assez de place sur la route à coté, pour rouler de façon sécurisée. La CGT entend ainsi alerter la ville de Reims et le préfet sur les risques routiers sur cet axe pour avoir un plan d'action et ainsi éviter "un second drame".