Accident mortel entre un tram et une trottinette à Reims : la sécurité en question sur l'Avenue de Laon

C'était il y a un an le 9 janvier 2020, une collision entre un tram et une trottinette électrique coutait la vie à un jeune rémois de 23 ans avenue de Laon à Reims. Il traversait les voies, quand le tram l'a percuté malgré trois coups de klaxon et un freinage d'urgence. A l'époque déjà, la CGT du réseau de bus et tram Citura alertait sur la dangerosité de l'Avenue de Laon. Et depuis le drame, rien n'a changé selon la CGT.

"Il faut rappeler qu'un tram c'est 40 tonnes lancés parfois à 50 km, et la cohabitation reste compliquée entre le tram et les vélos et les trottinettes et tout le monde doit prendre ses responsabilités et j'insiste sur les pouvoirs publics qui ont une responsabilité... A ce jour il n'y a toujours pas de piste cyclable pour les vélos et les trottinettes sur l'axe et il n'y a toujours pas d'interdiction d'emprunter la plateforme du tramway", souligne Khira Rhimou, déléguée syndicale CGT chez Citura.

Pire : les risques d'accidents augmentent encore Avenue de Laon avec les récents aménagements de voirie liées au Complexe aqualudique selon le syndicat, qui fait des observations depuis lundi 4 mai notamment aux heures de pointe.

De nouveaux aménagements de voirie qui augmentent le danger

Avec la création de la voie nord -nommée rue de la petite vitesse-, il y a deux possibilités supplémentaires de franchir les voies de tram au niveau du Pont de Laon. Et il suffit de se rendre sur place, rester une demi heure, pour constater les dangers : une cohabitation piétons, vélos et tram sur les voies faute de trottoir, un camion coincé sur les voies quand le feu tricolore passe au vert pour les autres usagers, ou encore des voitures qui enjambent le plateau du tram au moment du rétrécissement des voies dans le sens Avenue de Laon - Place de la République.

Selon la CGT, la signalisation est notamment insuffisante sur tout l'axe de l'Avenue de Laon. © Radio France - Sophie Constanzer

"Les carrefours sont très rapprochés ce qui fait qu'on a très facilement et très rapidement des situations de bouchons et qui dit bouchons dit véhicules engagés sur les voies et ça c'est problématique quand on doit conduire un mode lourd et faut prendre en compte aussi la charge de la rame avec la distance de freinage", explique encore Khira Rhimou. D'autant que l'autre accident grave impliquant un tram à Reims avait eu lieu aussi en 2017 Avenue de Laon.

Mercredi 6 janvier, un camion coincé un moment sur les voies. © Radio France - Sophie Constanzer

L'enquête sur l'accident mortel classée sans suite

L'enquête sur l'accident mortel du 9 janvier 2020, premier accident mortel à Reims impliquant un tram depuis sa mise en service en 2011, a été classée sans suite par le parquet de Reims. La conductrice du tram n'a commis aucune faute, et à ce jour rien n'explique pourquoi le pilote de la trottinette électrique a traversé les voies alors que le tram arrivait dans son dos. Le jeune homme ne portait pas d'écouteurs au moment de l'accident.

Mais malgré ce classement sans suite, l'avocat de la famille de la victime ne compte pas en rester là. Il envisage un dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Car lui aussi pointe du doigt la sécurité de la voirie sur cette Avenue de Laon. "La famille ne cherche pas un coupable, mais la question de la sécurité se pose clairement quand on voit qu'il y a eu un accident en 2017 et un autre en 2020, c'est de la responsabilité de l'exploitant mais aussi de la municipalité, estime Maître Grégoire Etrillard.

Que dit la municipalité ?

En janvier 2020, en pleine campagne des municipales, le maire de Reims Arnaud Robinet avait estimé au micro France bleu qu'il était "impossible d'aménager l'avenue de Laon". Faute de place, entre le trottoir et la plateforme du tramway, la création d'une piste cyclable ou d'un autre type de sécurisation du tram n'est jugé toujours pas possible aujourd'hui par Laure Miller, adjointe en charge des aménagements urbains.

En revanche, elle ouvre la voie à "des ajustements" concernant les nouveaux aménagements de voirie liés à l'ouverture du complexe aqualudique.