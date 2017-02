Accident mortel à Landaul : le conducteur roulait sans permis, ivre, et sortait de prison

Un accident grave a fait un mort samedi 11 février sur la 4 voies entre Vannes et Lorient, au niveau de Landaul. Une femme de 25 ans. Et bien on a appris ce lundi 13 février que le conducteur était positif à l'alcool et à la drogue. Et ce n'est pas tout...

L'homme de 35 ans roule sans permis, sans assurance. Et surtout il n'en est pas à sa première infraction. Il sort de prison. Le matin même, il pousse les portes de la maison d'arrêt de Vannes, où il avait atterri déjà pour de multiples délits routiers.

L’homme ne reconnait pas encore clairement être le conducteur. Il donnera sa version au juge d’instruction : il est poursuivi pour homicide involontaire aggravé. L'alcool en tout cas ne fait aucun doute. Quatre heures après l'accident, l'éthylotest est toujours positif. Selon la procureur de Lorient, l'alcoolémie est très forte. Les prises de sang faites sur place le diront avec exactitude. Le taux pourrait être délictueux, au-dessus de 0,8g par litre de sang.

Alcool, stupéfiant, mais aussi sans doute une vitesse excessive. Les enquêteurs lancent un appel à témoins pour compléter les témoignages receuillis sur place.

Le conducteur, récidiviste, risque 20 ans de prison.