Accident mortel lors de la Foire au jambon de Bayonne : un conducteur mis en examen

Un conducteur, dont on ignore l'identité, a été mis en examen dans l'affaire du terrible accident de la route lors de la foire au jambon à Bayonne, le 16 avril 2022 . On apprend l'information ce lundi 27 mars, à quelques jours de l'édition 2023 de l'événement (du 6 au 9 avril). La voiture des victimes n'était donc pas seule en cause dans le drame, comme on a pu le croire au début de l'enquête. Une seconde voiture a été identifiée et son conducteur mis en examen dans le cadre d'une enquête ouverte pour homicide involontaire .

Foire au jambon de Bayonne endeuillée

L'un des scenarios possibles : soit le véhicule a coupé la route, ou même percutée la voiture des quatre victimes.

L'instruction se poursuit et doit permettre de déterminer l'implication précise de cette voiture dans un drame qui a bouleversé la Dordogne, ainsi que Pays basque alors que tout Bayonne célébrait la traditionnelle Foire au jambon du mois d'avril. Il était 5 heures du matin ce jour-là. Les quatre copains revenaient de Biarritz où ils avaient acheté des pizzas à un distributeur automatique, après avoir fait la fête dans les rues bayonnaises.

Violent choc contre un arbre

Le conducteur, en état d'ébriété , a quitté la route à grande vitesse et percuté un arbre sur le terre-plein central, sur boulevard du Maréchal Soult, non loin du centre-ville, selon les constatations et les expertises des spécialistes.

Âgés de 20 à 21 ans, les quatre victimes étaient originaires du Périgord noir et deux d'entre elles du même village, Carsac-Aillac .