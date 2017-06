Accident mortel à Poitiers : 2 personnes en garde à vue

2 personnes ont été placées en garde à vue dans l'affaire de l'accident grave survenu mercredi soir avenue de Paris à Poitiers. Cet accident a fait un mort dans des circonstances qui commencent à s'éclaircir ce jeudi matin.

Mercredi soir, vers 19h20, une Peugeot 106 avec 4 individus à bord vient percuter volontairement par l'arrière une autre Peugeot 106 avec 3 personnes à l'intérieur. La collision est violente et provoque deux autres accidents en chaîne. La Peugeot 106 à l'origine du 1er accident est finalement abandonnée avenue de Paris. Ses 4 occupants prennent la fuite à pied, deux d'entre eux sont interpellées dans la nuit et placées en garde à vue au commissariat de Poitiers.

Un homme de 33 ans a été tué

Dans le véhicule Peugeot embouti par l'arrière, le conducteur est lui aussi en cavale et s'échappe après l'accident. Le passager avant dans un premier temps gravement blessé meurt quelques minutes plus tard. Il avait 33 an. A l'arrière un autre homme est sérieusement blessé. Comment en est-on arrivé là ? A l'enquête maintenant de le déterminer. Ce que l'on sait c'est que qu'il y avait manifestement un différend entre tous ces protagonistes.