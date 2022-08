Accident mortel de quatre jeunes de Dordogne à Bayonne : une enquête ouverte pour homicide involontaire

Le drame avait ému dans tout le Sarladais, et au delà en Dordogne. Le 16 avril dernier, quatre jeunes du Périgord noir trouvaient la mort dans un accident de la route à Bayonne, alors qu'ils passaient un weekend entre copains d'enfance. Leur voiture avait violemment heurté un arbre sur un terre-plein central au petit matin, après la fermeture de la fête. L'affaire connaît un surprenant rebondissement, révélé par nos collègues de France Bleu Pays Basque ce samedi matin. Le parquet de Bayonne a décidé d'ouvrir une information judiciaire contre X, pour "homicide involontaire".

Hugo, Lucas, Léo, et Nolan avaient tous entre 20 et 21 ans. Les quatre copains étaient tous originaires du Sarladais, de Sarlat, Carsac-Aillac et Saint-André-Allas. Ils avaient joué dans leur enfance au club de rugby de Sarlat. Ils étaient partis dans le Pays Basque pour faire la fête à la foire au jambon. Au moment du drame, les quatre jeunes revenaient de Biarritz où ils avaient acheté des pizzas dans un distributeur automatique.

Des traces suspectes sur la tôle

Le premier scénario des enquêteurs avait d'abord évoqué une perte de contrôle de la voiture, non loin du centre-ville. Au moment du choc contre l'arbre, le conducteur était positif à l'alcool, comme l'ont démontré les analyses toxicologiques, et le procureur de Bayonne évoquait alors la thèse d'un accident à très grande vitesse. Des expertises réalisées depuis ouvrent la voie à une nouvelle hypothèse : celle d'une seconde voiture qui aurait coupé la route ou percuté celle des victimes. Des traces suspectes sur la tôle ont été mises au jour.

Sur la base de témoins du drame, un conducteur avait été entendu par les enquêteurs peu après l'accident. Mais il avait été rapidement mis hors de cause. Les horaires entre son passage sur les lieux et l'accident ne correspondaient pas. Les investigations se poursuivent avec désormais cette nouvelle piste, sous la direction d'un juge d'instruction.