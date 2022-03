Accident mortel pour un agent de la Métropole à Tourrette-Levens

Un accident tragique s'est déroulé ce matin sur la route entre Tourrette-Levens et Nice. L'agent au volant d'un camion-benne de la Métropole Nice Côte d'Azur est décédé. Son véhicule est sorti de la chaussée après avoir percuté un autre véhicule et a chuté dans le vallon. Selon le Sdis 06, le camion a fait une chute de plus de 15 mètres.

Le conducteur s'est retrouvé coincé sous son véhicule. Une quinzaine de sapeurs-pompiers sont intervenus, ils ont remonté son corps sans vie.

Une enquête a été ouverte, elle est menée par les gendarmes de la brigade territoriale de Levens.

Le président de la Métropole Christian Estrosi a témoigné de son émotion sur Twitter.