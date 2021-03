Accident mortel près de Riom : la conductrice décédée samedi roulait en état d'ivresse

L'accident survenu samedi entre Varennes-sur-Morge et Sardon a fait trois morts, dont deux enfants en bas-âge. Leur mère et grand-mère se trouvent toujours dans un état grave. On apprend ce mercredi que la conductrice décédée roulait avec 1,66 gramme d'alcool par litre de sang.