Accident mortel au sud de Toulouse : le conducteur mineur qui avait tenté de s'enfuir est mis en examen

Dimanche au petit matin, une voiture avec cinq jeunes à bord percute un arbre près de Cazères (31) au sud de Toulouse. L'un d'entre eux décède. Le conducteur, un jeune homme mineur tente de s'enfuir à pied. Il est mis en examen pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger.

Le conducteur qui a perdu le contrôle près de Cazères (31) dimanche matin est mis en examen pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger (illustration).

Il n'a pas 18 ans et il va devoir répondre d'un terrible accident ce dimanche 24 janvier au petit matin au sud de Toulouse, près de Cazères en Haute-Garonne. Il organise une soirée chez lui avec quelques amis, lors de laquelle tout le monde consomme des boissons alcoolisées. À l'issue de cette soirée, les cinq amis montent à bord d'une voiture et circulent à vive allure. Le conducteur est encore mineur. Il est sous l'emprise de stupéfiants également.

C'est le passager avant droit qui se charge de passer les vitesses. Il perd le contrôle de son véhicule et termine sa course dans un platane. Le bilan est dramatique : trois des passagers sont blessés et le quatrième âgé de 19 ans ne survit pas.

Le conducteur, lui, tente d'abord de s'enfuir à pied avant d'être rattrapé par les gendarmes. Face aux enquêteurs, il a reconnu son implication dans ce terrible accident. Évidemment, il n'avait pas de permis. Il est mis en examen pour homicide involontaire avec délit de fuite et non assistance à personne en danger. Le parquet demande le placement en détention provisoire.