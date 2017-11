Accident mortel rue de Belfort à Besançon : cinq ans de prison ferme requis contre le jeune conducteur

Un homme de 21 ans, responsable de l'accident mortel du 30 septembre à Besançon, était jugé ce mercredi après-midi, devant le tribunal correctionnel, pour un triple homicide involontaire. Le parquet a requis 5 ans de prison ferme et l'annulation du permis de conduire pendant au moins 3 ans.

Cinq ans de prison ferme et l'annulation du permis de conduire pour au moins trois ans : c'est la peine requise, ce mercredi, devant le tribunal correctionnel de Besançon, contre Kevin Laithier. Le jeune homme de 21 ans était jugé pour un triple homicide involontaire. Il était au volant lors de l'accident de voiture qui a coûté la vie à deux jeunes femmes de 18 et 19 ans, le 30 septembre dernier, et un autre garçon, rue de Belfort à Besançon. Delphine et Asalah ont été tuées sur le coup. Quant à Enzo, le meilleur ami du conducteur, il est décédé des suites de ses blessures, trois jours après le drame.

Je voulais dire aux familles que j'étais sincèrement désolé pour ce qui est arrivé par ma faute", Kevin Laithier

A la barre, le jeune prévenu a exprimé ses regrets et expliqué ne pas se souvenir de l'accident, évoquant "un trou noir". Ce soir-là, la voiture qu'il conduisait a percuté à grande vitesse l'un des poteaux du tramway. Le jeune homme avait consommé alcool et stupéfiants. Un film, tourné par une caméra du réseau de tramway bisontin et diffusé à l'audience, confirme cette vitesse excessive.

Le jugement sera rendu par le tribunal le 6 décembre.