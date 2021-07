Accident mortel sur l'A26 à hauteur de Marcoing avec un véhicule à contresens

Une collision entre un poids lourd et un véhicule utilitaire a fait un mort dans la nuit de mercredi à jeudi sur l'A26, à hauteur de Marcoing dans le Nord. La voiture roulait à contresens. Son conducteur est mort.

Vers 1h30 ce jeudi matin, les pompiers de Marcoing et de Cambrai, dans le Nord, ont été appelés pour un accident de la route sur l'A26, dans le sens Calais/Reims.

Un véhicule utilitaire qui roulait à contresens sur l'autoroute a percuté violemment un poids lourd. Les secours sont intervenus pour libérer l'automobiliste prisonnier des tôles. L'homme est mort sur le coup. Il était âgé de 27 ans.

Le chauffeur du camion percuté n'a pas été blessé et a refusé une prise en charge par les secours. Les opérations de dégagement du corps de la victime et la présence de gasoil sur la chaussée ont nécessité la coupure de l'A26 pendant plus de deux heures.