Accident mortel sur l'A39 au niveau de Champdôtre

Un homme de 67 ans est mort jeudi soir dans un accident de la route sur l'A39 dans le sens Dijon - Dôle.

L'accident a eu lieu vers 19h30.

Deux voitures et une camionnette se sont percutées sur l'A39 dans le sens Dijon-Dôle au niveau de la commune de Champdôtre. Le conducteur de l'une des voitures, agé de 67 ans, est mort avant l'arrivée des secours. Le conducteur de l'autre voiture, âgé de 24 ans et celui de la camionnette, âgé de 45 ans, ont été légèrement blessés et transférés au CHU.

La circulation a été réduite à une seule voie le temps de l'intervention des secours qui s'est terminée vers 22h30.