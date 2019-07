Accident mortel sur l'A43 à Bourgoin : le chauffard retrouvé et placé en détention

Bourgoin-Jallieu, France

La BMW avait fait une violente embardée au petit matin le lundi 15 juillet sur l'A43 direction Lyon. L'accident a causé la mort d'une femme de 33 ans, et l'hospitalisation en urgence absolu d'un homme de 22 ans et en urgence relative de deux autres personnes, de 28 et 30 ans. Le conducteur avait pris la fuite.

Les gendarmes ont retrouvé le conducteur et arrêté samedi 20 juillet à Saint-Martin d'Arc en Savoie, où il s'était réfugié chez sa sœur. Il n'a pas opposé de résistance à son interpellation. Présenté à un magistrat ce lundi, il est placé en détention provisoire en attendant son procès à la rentrée, pour homicide involontaire, blessures involontaires, aggravé notamment de délit de fuite, et non-assistance à personne en danger. Il s'agit d'un Chambérien de 22 ans, né en Russie, avec des antécédents judiciaires. Il n'avait plus de points sur son permis de conduire.

Si toutes les circonstances ne sont pas encore connues, il semble qu'il venait de rencontrer les autres occupants de la voiture lors d'une soirée à Chambéry le soir du dimanche 14 juillet, et que tous avaient décidé de rejoindre Lyon à bord de la BMW.