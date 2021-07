Accident mortel sur l 'A6: 8 kilomètres de bouchon au niveau de Mâcon

Gros bouchon en direction du sud. Une homme et une femme de 57 et 58 ans ont perdu la vie dans une collision avec un poids-lourd.

C'est un des pire weekend en terme de circulation routière , et il commence bien mal sur l'A6. Vers 8 heures ce vendredi 30 juillet, une collision mortelle fait deux victimes au niveau de Mâcon. Un homme et une femme de 57 et 58 ans ont perdu la vie dans un accident avec un poids lourd.

Le drame a mobilisé une vingtaine de pompiers de Saône-et-Loire et deux hélicoptères du Samu. La circulation a été coupée dans le sens Paris-Lyon et en milieu de matinée, il reste 8 kilomètres de bouchon. Il faut éviter de prendre les entrées d'autoroute qui mènent vers Mâcon. Sur place, une voie doit être rouverte à la circulation.

APRR, la société qui gère le réseau d'autoroute nous conseille d'éviter à tout prix ce secteur. Si vous quittez Dijon pour le sud, passez par l'A39 puis l'A40. On vous tient informés de l'évolution de la situation sur France Bleu Bourgogne