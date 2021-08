Accident mortel sur l'A64 : le club de handball d'Asson endeuillé

Un accident ce dimanche matin sur l'A64 a fait un mort et une blessée grave. La victime, Maxime, âgé de 23 ans, jouait au handball au club d'Asson. Dans l'après-midi le club a publié un message en hommage a son joueur : "Ce dimanche n’a pas été comme les autres. Maxime, tu t’en es allé, sans nous avertir. Et nous avons pleuré, et nous pleurons encore, et nous pleurerons longtemps. Tant tu étais un frère, un ami, un fils pour chacune et chacun d’entre nous. Tant tu étais exceptionnel, talentueux, gai, humain, intelligent. Tant tu étais la hargne, l’humour, l’amour, la bonté, la joie. Notre chagrin est aussi immense que toi . Nous pensons à toi, à ta famille. Beaucoup."

"Un bénévole hors-norme"

Maxime a perdu la vie alors que la voiture qu'il conduisait a fait une sortie de route avant de percuter un arbre, entre les sorties Pau centre et Lescar. La veille encore il entraînait une équipe jeune du club, et vendredi soir, il jouait un match avec son équipe. La tristesse est immense confie à France Bleu Béarn Bigorre Franck Vignaud, l'entraîneur d'Asson : "C'est beaucoup plus qu'un joueur, il a participé à la montée du club en N2, mais c'était surtout un bénévole hors-norme. Un jeune entraîneur qui s'est formé qui avait ce pouvoir de fédérer les jeunes joueurs autour de lui, dans les rapports humains c'était un mec en or".

"Il était beaucoup plus qu'un joueur", raconte son entraîneur Franck Vignaud Copier

"Les jours qui vont suivre vont être terrible pour sa famille et le club, on va avoir besoin d'être aussi fort qu'il l'était pour se sortir de se cauchemar", avoue aussi Franck Vignaud. Se trouvait également à bord du véhicule au moment de l'accident une jeune femme, également âgée d'une vingtaine d'années. Gravement blessée, elle a été transportée en urgence absolue à l'hôpital de Pau.