Asson : la tristesse de tout un village après la mort de Maxime

Le village d'Asson est en deuil depuis le week-end dernier : un enfant de la commune est décédé dimanche 22 août dans un accident de la route sur l'A64. Sa voiture a percuté un arbre sur le bord de l'autoroute, à hauteur de Lescar, et le jeune homme est mort sur le coup. Il s'appelait Maxime, il avait 23 ans, jouait au sein du Asson Sports Handball. Ses obsèques ont lieu ce jeudi 26 août à onze heures , et au-delà de sa famille et de ses proches, tous les habitants du village et des alentours sont très touchés.

"Tout le monde se regarde, et tout le monde est ému"

"Je crois que je ne connais personne qui n'apprécie pas Maxime", témoigne Yves Ginesta, directeur du collège-lycée Saint-Joseph à Nay, où Maxime était scolarisé quand il était plus jeune. "C'est un tremblement de terre pour toute la plaine de Nay". Dans la commune d'Asson et aux alentours, à l'évocation du nom de Maxime, les habitants voient très vite de qui il s'agit : "un jeune homme beau, charismatique, fédérateur" décrivent ceux qui le connaissent de loin ou de près.

"Ça ne devrait pas exister de mourir comme ça" - Hugo, un ami d'enfance de Maxime

Le club d'Asson Sports Handball est lui aussi chamboulé. Maxime était l'un des joueurs, très apprécié de ses coéquipiers et coachs. Parmi eux, Christian Clavaret, vice-président du club : "je connais Maxime depuis qu'il était tout petit, c'est une catastrophe ce qui nous arrive là".

Le deuil est difficile aussi pour les amis d'enfance du jeune homme, comme Hugo : "c'est un coup de massue, je me dis que ce n'est pas possible, je me dis pourquoi, ça ne devrait pas exister de mourir comme ça à cet âge-là". Un sentiment visiblement partagé par tout le village, puisqu'Hugo constate que l'ambiance est pesante depuis l'accident : "Moi qui aime bien me promener dans Asson, je vois qu'il n'y a personne dehors, personne n'a le sourire, tout le monde se regarde et tout le monde est ému. C'est un village mort".

"C'est un village mort" : le témoignage d'Hugo, ami d'enfance de Maxime Copier

Obsèques ce jeudi à Asson

Hugo et sa bande de copains dont faisait partie Maxime seront présents aux obsèques, qui attireront probablement beaucoup de monde. Même ceux qui ne connaissaient pas le jeune homme ont décidé de s'y rendre, pour "soutenir tout le monde, tout le village, pour être unis" confie une habitante.

Alors pour pouvoir accueillir toute l'assistance dans et autour de l'église le jour des obsèques, la route qui passe devant sera coupée le temps de la cérémonie indique Marc Canton, le maire d'Asson.