Accident mortel sur l'A7 au sud de Montélimar : le chauffeur est remis en liberté

La garde à vue du chauffeur impliqué dans l'accident ayant tué une personne et blessé un enfant de 9 ans sur l'A7 au sud de Montélimar ce vendredi 4 février au soir, est levée.

Le chauffeur placé en garde à vue a été remis en liberté. Rien à ce stade ne met en cause ce chauffeur polonais impliqué dans l'accident mortel survenu ce vendredi soir sur l'A7 au sud de Montélimar. Les premiers éléments comme l'exploitation des disques du camion ne permettent pas de relever une faute manifeste à son encontre. Il n'y a pas d'anomalie sur la vitesse ni sur ses temps de pause. Les dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants réalisés sur le routier se sont révélés négatifs. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances de ce terrible accident qui a tué une femme de 46 ans et gravement blessé son fils de 9 ans.