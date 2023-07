Loiret : accident mortel sur l'A71 au niveau de la commune d'Ardon

Les sapeurs pompiers du Loiret interviennent ce mercredi après-midi sur l'autoroute A71 où un grave accident s'est produit au niveau de la commune d'Ardon, dans le sens Orléans-Clermont. Une seule voiture est impliquée, elle a terminé sa course dans le fossé.

L'une des trois victimes est décédée. Il s'agit du conducteur, âgé de 70 ans. Les deux blessés en urgence absolue sont deux adolescents de 13 et 16 ans. Ils ont été transportés à l'hôpital d'Orléans indique le Service départemental d'incendie et de secours du Loiret qui a mobilisé douze pompiers et cinq véhicules sur place. En conséquence, l'une des deux voies de circulation dans le sens Orléans-Clermont est fermée.