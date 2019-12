Accident mortel sur l'autoroute A7 au col du Grand Bœuf

Saint-Uze, France

Un accident mortel a eu lieu sur l'autoroute A7 ce vendredi soir vers 19h, entre Saint-Uze et Beausemblant (Drôme). Il s'est produit au niveau du col du Grand Boeuf en direction de Lyon. Un homme de 50 ans est mort. Il aurait été éjecté de son véhicule lors d'une collision avec une autre voiture. Sur place, les secours ont tenté de le réanimer sans y parvenir. Deux autres personnes, un homme de 48 ans et une femme de 33 ans, ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital de Romans.

Deux voies de circulation ont été fermées pour permettre l'intervention des secours. La voie la plus à gauche restait ouverte mais la circulation était extrêmement ralentie.