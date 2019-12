Accident mortel entre Nîmes et Montpellier ce samedi matin : un homme de 25 ans décédé

Nîmes, France

Ce samedi matin, pour une raison inconnue, un véhicule léger avec cinq personnes à bord est sortie de sa voie sur l'autoroute A9, peu après la sortie de Nîmes-Ouest : l'accident a causé le décès d'un homme de 25 ans. Deux autres passagers sont encore dans un état d'urgence absolue. Les deux dernières personnes à avoir été désincarcérées du véhicule, peu après 8h15, sont dans un état d'urgence relative. Ils ont respectivement 24 et 30 ans.

5 ambulances et deux hélicoptères de la sécurité civile et du Samu sont toujours sur place. L'autoroute a rouvert dans le sens Montpellier-Nîmes, mais reste fermée dans le sens Nîmes-Montpellier. L’opération est toujours en cours, entraînant de fortes perturbations, avec des répercutions sur l’A54 et le réseau secondaire (Nationale 113).

Les sapeurs-pompiers du Gard renouvellent leurs consignes de prudence sur les routes en cette période de fort trafic.

L'accident a occasionné un bouchon de plus d'une heure.