Cycliste décédé sur la berge de l'Isère à Saint-Martin d'Hères : la police lance un appel à témoin

La police de Grenoble cherche à mieux comprendre les raisons du décès d'un cycliste de 67 ans mardi matin sur les berges de l'Isère. Des promeneurs l'ont découvert peu avant 8 heures en contrebas de la piste cyclable, à proximité d'un cabanon, et les massages cardiaques prodigués n'ont pas permis de le sauver. L'accident est intervenu "derrière le n°543 rue de la Piscine", précise l'appel à témoin. Le cycliste "découvert vers 07h55" avec entre les jambes "un vélo pliable de couleur noire". Il s'agit "d'un homme de type européen âgé de 67 ans, vêtu d'un short et d'un pull-over bleu, non casqué et non porteur d'un gilet phosphorescent". La brigade des accidents et délits routiers de la police de Grenoble cherche tout témoignage, de personnes qui notamment ont pu passer par là avant le drame, permettant d'éclairer les circonstances du décès. Il faut appeler le 04.76.60.40.40 "et suivre les indications du serveur vocal interactif".

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix