Accident mortel sur la RD959 entre Château-la-Vallière et le Lude

Il s'agit d'un choc frontal entre une voiture et un camion selon le Conseil Départemental. Il y a un mort. La route a été coupée à la circulation au niveau du Broc pendant l'intervention des secours.

Un accident grave est survenu sur la RD959 vers 15h45, sur la commune du Broc dans le Maine-et-Loire à la limite de l'Indre-et-Loire. Vers 15h45, une collision s'est produite entre une voiture et un poids-lourd. Il y a un mort. Nous n'avons pas plus d'éléments sur l'âge de la victime, et sa domiciliation. Cette petite partie de route de 3 kms, située dans le 49, est gérée par les services du Conseil Départemental qui communique ces informations.

La route a été coupée à la circulation pour l'intervention des secours. La circulation a repris par alternance vers 17h30. Le camion ayant une fuite de fuel, devra être vidangé demain, ce qui nécessitera peut être une fermeture provisoire à la circulation le temps de l'opération.