Accident mortel sur la RN 249, bouchon à l'entrée de Nantes

Un accident impliquant une voiture et un camion a fait un mort tôt vendredi matin sur la RN 249 à hauteur de La Chapelle-Heulin à quelques kilomètres de Nantes. Un embouteillage était toujours en cours à 8 heures.

Un accident s'est produit peu après 5 heures vendredi sur la voie rapide Cholet-Nantes, la RN 249, entre la sortie La Haye-Fouassière et l'échangeur de Haute-Goulaine. Une voiture a heurté un poids-lourd qui était stationné sur le bas-côté.

L'automobiliste est mort, le conducteur du camion est choqué.

La circulation ne sait plus que sur une voie dans le secteur, le trafic est ralenti sur plusieurs kilomètres. A 8 heures, on comptait un bouchon de plus de quatre kilomètres.