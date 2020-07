Accident mortel en scooter sur la RN106 "On veut juste la vérité"

La famille veut savoir, veut comprendre. Après la mort d'un homme de 56 ans sur la RN 106 la semaine dernière, ses proches attendent toujours un témoignage crucial. André, un maçon du quartier Pissevin à Nîmes, roulait en scooter. Il a apparemment été victime d'un choc avec un camion. Le chauffeur du poids lourd est toujours recherché, et la police a lancé un appel à témoin.

La collision a eu lieu vendredi dernier, dans le sens Nîmes-Alès, à environ 1,5 km avant La Calmette. "Ce matin-là, je l'attendais chez moi, il devait arriver vers 8h, et j'ai vu une amie sur les réseaux sociaux évoquer des bouchons sur la route, confie sa nièce Marie-Laure sur France Bleu Gard Lozère. Elle habite Saint-Geniès-de-Malgoirès, à une vingtaine de kilomètres de Nîmes. J'ai eu gros pincement au cœur, j'ai eu un mauvais pressentiment (..) c'est cruel, c'est cruel. Je l'ai appris en plus avec mes 5 enfants à côté de moi, c'est une descente aux enfers"

"Tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé, il y a une centaine d'images qui nous passent par la tête. On a besoin de savoir réellement ce qu'il s'est passé. Même si c'est mon oncle qui est en tort, on a besoin de savoir" Marie-Laure, sur France Bleu Gard Lozère

Des témoins affirment que le pilote du scooter les a doublés par la droite. Sur les réseaux sociaux, la scène est vivement commentée. Mais ces mots sont durs à lire et à entendre pour la famille de la victime : "ça nous choque quand on voit les lecteurs qui écrivent qu'il doublait par la droite, qu'il slalomait (..) _peut-être était-il coupable (NDLR : en tort), mais on connait sa façon de conduire, explique Marie-Laure. Il avait peur de la vitesse,_ son scooter ne roulait pas à plus de 60 km/h. Et il connaissait cette route par coeur, il l'empruntait tous les jours"

Qui est en tort ? La famille veut surtout comprendre. "On ne sait même pas précisément l'endroit où il est décédé. Donc on ne peut déjà pas y aller, pour poser ne serait-ce qu'une petite croix avec une photo et des fleurs, pour lui rendre hommage"

"Sil-vous-plaît, rendez vous. On veut juste faire notre deuil tranquillement" Marie-Laure

La Police lance un appel à témoins Si vous avez des informations, joindre la brigade accident ou faire le 17