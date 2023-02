Accident mortel sur la RN90 en Savoie : la conductrice mise en examen pour homicide involontaire

La jeune femme de 21 ans qui conduisait le pickup impliqué dans l'accident mortel de samedi sur la RN90 a été présentée à un juge d'instruction mardi à l'issue de sa garde à vue. Elle a été mise en examen pour "homicide involontaire aggravé par conducteur" et placée sous contrôle judiciaire, a-t-on appris ce mercredi auprès du parquet d'Albertville.

L'alcool et la vitesse sont-ils en cause dans cet accident ? Une information judiciaire a été ouverte pour établir avec précision les circonstances du choc, particulièrement violent. Des analyses sont en cours et plusieurs témoins ont déjà été auditionnés. L'enquête se poursuit.

Vive émotion dans la vallée

Samedi peu après 16h, le pickup avait percuté frontalement un autre véhicule à la sortie d'Aime-la-Plagne, direction Bourg-Saint-Maurice, à la hauteur de la déchetterie du Gothard. Les trois occupants de l'autre voiture, trois hommes de 16, 21 et 48 ans, sont décédés. Il s'agit d'un père, son fils et son neveu, tous originaires de Longefoy, village d'Aime-la-Plagne. Ils revenaient d'une partie de chasse. L'accident a suscité une très vive émotion dans toute la vallée. La date des obsèques n'est pas encore connue.