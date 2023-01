Accident mortel sur la route d'Éguzon : un motard au tribunal pour homicide involontaire

C'est un procès délicat, toutes les parties, défense comme parquet, le disent. Celui d'un homme de 43 ans, poursuivi pour homicide involontaire suite au décès de sa compagne le 15 août 2021, à Badecon-le-Pin dans l'Indre dans un accident de la rout e. Il était conducteur d'une moto ; sa compagne passagère, lorsqu'ils ont fait une sortie de route dans un virage réputé dangereux. Le parquet estime que cet homme a manqué de prudence, ce que conteste sa défense. L'accident s'est produit au cours d'une sortie de groupe à moto.

La victime, héliporté à l'hôpital de Tours et placée en coma artificiel est décédée un plus tard plus tard, le 17 septembre.

Pas d'alcool, ni de stupéfiants

Le conducteur poursuivi pour homicide involontaire n'était pas sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants au moment de l'accident. Les différents témoignages, ainsi que les relevés des enquêteurs sur place, ne font pas état de vitesse excessive, ou de non-respect des distances de sécurité. La route d'Éguzon, sur laquelle circulait les motards est réputée comme dangereuse, avec une succession de virages en épingle.

Le prévenu met en cause un autre motard qui se trouvait devant lui, et qui aurait perdu sa trajectoire dans le virage. Poursuivi dans un premier temps, les poursuites à l'encontre de ce dernier ont finalement été abandonnées par le parquet.

Quelles responsabilités ?

Le conducteur de moto aurait-il pu éviter cette sortie de route ? C'est tout l'enjeux des débats à la barre du tribunal de Châteauroux. "Il y a au minimum un manque de vigilance" estime-t-on du côté des avocats des parties civiles, membres de la famille de la victime, argumentant notamment du fait que le prévenu aurait pu avoir le temps d'éviter cette sortie de route ; "il a le temps de voir ce qu'il se passe". Un argument balayé par son avocate, maître Alexia Augereau. "Peut-être que dans ce dossier, il n'y a pas de responsabilité pénale" souligne-t-elle dans sa plaidoirie.