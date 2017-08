Accident mortel sur la route glissante dans le Doubs

Le conducteur d’une voiture est mort ce mercredi soir dans un choc frontale avec un poids-lourd, sur la RN 83 dans le Doubs.

Il pleuvait énormément à 18h15 ce mercredi soir et la chaussée était très glissante, mais une enquête est en cours et à 20h, les gendarmes faisaient leurs premières constatations sur place, sur la RN 83 entre Chouzelot et Quingey dans le Doubs, à l’entrée des trois voies passant le pont. Une voiture immatriculée dans le Jura et un poids-lourd se sont rentrés dedans frontalement.

Le choc entre la voiture et ce 36 tonnes qui transportait de la ferraille d'après les pompiers du Doubs a été très violent. Le conducteur de la voiture, seul à bord, est décédé. Il était coincé, incarcéré dans l'habitacle. Le conducteur du camion, lui, a été légèrement blessé.