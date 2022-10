Accident mortel sur le rond-point Saint-Sauveur à Tours : une condamnation à deux ans ferme suivie d'un appel

Il y aura un second procès pour l'auteur de l'accident mortel qui s'est produit le 7 novembre 2021 au rond-point Saint Sauveur, à Tours. Le parquet de Tours a fait appel quelques minutes après la condamnation de ce chauffard de 25 ans, ce jeudi soir. Au lieu des six ans requis, le tribunal correctionnel a condamné l'homme à deux ans ferme et un an avec sursis. Une peine jugée insuffisante par l'accusation.

Cet homme a brisé chacune des personnes qui aimaient Marine" - la soeur de la victime, lisant une lettre pendant l'audience

Vers 3H30 du matin, le 7 novembre dernier, une jeune mère de famille de 24 ans avait été renversée mortellement par un véhicule qui avait pris la fuite. Le conducteur s'était finalement livré à la police le lendemain. Cet après-midi, une douzaine de proches de la victime est venue assister à ces quatres heures d'audience avec, pour certains, une photo de la jeune maman, souriante, sur un tee-shirt. Ils espéraient des réponses, mais le prévenu n'en a pas donné beaucoup.

La voiture est entrée sur le rond-point à 95 kilomètres-heure au lieu de 50. Elle a un peu dérapé, a été redressé par le conducteur et elle roulait encore à 58 lorsqu’elle percuté la victime qui traversait. «Si l’expert dit ça, c’est ça» conclut l’accusé d’une voix morne. L’ancien commercial qui n’avait plus de point sur son permis de conduire au moment de l’accident raconte la soirée festive à Fondettes, le retour à Tours pour ramener une femme qu'il ne connait pas et deux amis. Eux sont ivres, mais lui soutient qu’il n’a rien bu car il était sous anti-dépresseur. Juste après l’accident, il gare sa voiture, va voir la victime, inconsciente mais vivante. Il demande à un ami d’appeler les secours et reste jusqu’à l’arrivée des pompiers, sans jamais aller voir les enquêteurs pour se désigner comme l’auteur de l’accident.

C'est un dossier dramatique, mais comme l'a rappelé madame la présidente, ça reste un accident. Les conséquences n'étaient pas voulues par mon client et c'est ce que le tribunal retient dans son délibéré" - L'avocat de la défense

Reste quand même pas mal de questions avec toujours la même réponse : pourquoi avoir effacé des traces de collision sur sa voiture ? Le choc. Pourquoi ses échanges avec ses amis, sur Instagram, qui laissent penser qu'il veut dissimuler l'accident ? Le choc. Pourquoi avoir attendu 13 heures pour se rendre au commissariat ? Le choc. Pour la procureure, c'est une excuse qui cache des mensonges. Même sentiment parmi les proches de la victime. "On ne peut que se mettre à genoux devant la douleur de cette famille" estimait Maître Abed Bendjador fils après le verdict condamnant son client à trois ans de prison, dont deux ans ferme. "C_'est un dossier dramatique, mais comme l'a rappelé madame la présidente, ça reste quelque chose d'involontaire. Ça reste un accident. Les conséquences n'étaient pas voulues par mon client et c'est ce que le tribunal retient dans son délibéré. Le procès est un moment très douloureux à passer, surtout pour la partie civile, également pour mon client et sa famille puisqu'il est incarcéré depuis un an alors qu'il n'était pas connu de la justice". Concernant la déception des proches de la victime, qui attendaient plus d'explications de la part du prévenu, l'avocat concède : "l_es gens font comme ils peuvent avec les moyens psychologiques qui sont les leurs. C'est évidemment difficile de s'exprimer devant un tribunal correctionnel et ça l'est encore plus quand on porte la culpabilité de la mort d'une personne".

A l'annonce du verdict, le père et la mère de la victime se sont effondrés, soutenus par le reste de la famille. Le papa, bouleversé, n'a pas pu cacher son amertume : "deux ans de prison pour une vie avec une petite fille de cinq ans qui n'aura plus que maman, c'est pas cher payé. On n'a pas eu les réponses à nos questions. On reste toujours dans le doute et on restera toujours dans les mensonges qu'on a eu depuis le départ. Il n'y a pas eu la vérité dans ce procès". Quelques minutes plus tard, le parquet annonçait qu'il faisait appel. Le conducteur sera donc rejugé dans quelques mois.