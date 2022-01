Accident mortel sur une piste de Flaine : le skieur à l’origine du décès d’une enfant de 5 ans mis en examen

Un peu plus de 48 heures après le dramatique accident survenu sur une piste bleue de Flaine et dans lequel une petite fille âgée de 5 ans est décédée après avoir été percutée par un skieur, le parquet de Bonneville indique que l’homme à l’origine de la collision a été mis en examen pour homicide involontaire. "Il s’agit d’une personne âgée de 40 ans et originaire de Haute-Savoie. C’est un habitué de la station. Il a été placé sous contrôle judiciaire", précise la procureure.

La fillette faisait partie d’un groupe de cinq enfants encadrés par une monitrice de l’ESF. Elle a été percutée sur une piste bleue par ce skieur qui "arrivait beaucoup trop vite et qui a été incapable d’adapter sa vitesse", précise une source proche de l’enquête. L’enfant de nationalité anglaise a été percutée alors qu’elle se trouvait à une dizaine de mètres en dessous d’une légère bosse. Selon le parquet de Bonneville, une douzaine de personnes dont des témoins directs du drame ont été entendues en tant que témoins.