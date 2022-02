Un ouvrier et ses chefs jugés en Dordogne pour un accident de grue mortel sur un chantier

En 2012, un ouvrier avait été tué et deux autres grièvement blessés par la chute d'une palette de bois qui s'étaient décrochée d'une grue. Dix ans après, les entreprises qui intervenaient sur le chantier, le grutier et ses chefs ont comparu ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Périgueux.

Ce mercredi 23 février, ça aurait été l'anniversaire de Fabrice. Il aurait eu 55 ans. Il est mort un jour d'avril 2012, sur le chantier de l'hôpital d'Excideuil où il venait d'être embauché pour la journée. Vers 11 heures, ce jour-là, il transporte des planches quand une palette de bois se décroche d'une grue, 19 mètres au-dessus de lui. Il est tué sur le coup, touché à la tête, laissant derrière lui une épouse et deux enfants de 11 et 13 ans à l'époque.

Ce mercredi 23 février, c'est son père qui s'est assis sur un banc du tribunal correctionnel de Périgueux, pour le procès qui doit déterminer les responsabilités de cet accident. Deux autres ouvriers, de 21 et 22 ans, ont été grièvement blessés dans l'accident. Presque dix ans après, deux entreprises qui intervenaient sur le chantier, le grutier, et ses chefs, étaient cités à comparaître, pour homicide involontaire et blessures involontaires dans le cadre du travail. Une troisième société, l'entreprise d'intérim Start People, était citée pour travail dissimulé.

Tous les prévenus se rejettent la faute

Six prévenus, en tout, et à l'audience, tout le monde s'est renvoyé la balle. Tout le monde a demandé la relaxe. Tout le monde, sauf le grutier. Un homme de 41 ans, que cet accident "a empêché de dormir pendant des mois", assure son avocate. C'est lui qui a actionné la grue. Les sept premières palettes, qui contenaient des planches de bois pour ériger des cloisons dans les chambres, n'avaient pas posé problème. Mais la huitième est plus grosse. Plus lourde. Une tonne et demi, 90 planches. Les sangles n'en font pas le tour, alors il utilise une fourche pour la soulever.

Selon les experts, c'est un outil complètement inadapté. Sauf que le conducteur de grue "n'avait rien d'autre" à disposition sur place, pointe son avocate, qui rejette la faute sur le chef de chantier et le conducteur de travaux, les supérieurs du grutier. Derrière, les deux entreprises impliquées se renvoient la balle. La menuiserie corrézienne Lafond, qui installait les planches de bois dans le futur hôpital, et le groupe Vigier, un gros groupe de travaux basé à Coulounieix-Chamiers, qui a mis à disposition la grue et le grutier.

Pas moins de 21 facteurs de risque recensés sur le chantier

L'enquête menée par le juge d'instruction a relevé pas moins de 21 facteurs qui ont pu participer à faire survenir l'accident. Les ouvriers du chantier n'avaient pas de casque. Ils marchaient sur des planches au milieu d'un patio inondé. Il n'y avait pas de signal d'alerte quand le chargement de la grue leur passait au-dessus de la tête. Les ouvriers victimes avaient été embauchés la veille, sans avoir le temps de signer des contrats de travail. Deux en passant par une agence d'intérim, deux autres, on ne sait pas trop comment. Mais les gendarmes avaient retrouvé deux enveloppes à leur prénom sur le chantier, chacun avec 100€ en liquide dedans, le salaire d'une journée de travail.

Le procureur a requis à l'audience 10 mois de prison avec sursis à l'encontre du grutier, de son chef de chantier, et du conducteur de travaux. Il requiert également 12.000 euros d'amende à l'encontre de la menuiserie Lafond, et 10.000 euros d'amende à l'encontre de l'entreprise de travaux publics Vigier. Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 6 avril 2022. Ce sera dix ans, jour pour jour, après l'accident.