Accident de motoneige au Québec : une mauvaise décision du guide

L'accident mortel de cinq motoneigistes français, deux Alsaciens et trois Vosgiens, en janvier 2020, au Québec, s'explique par une mauvaise décision du guide canadien qui a voulu emprunter un raccourci directement sur la glace.

L'enquête sur la noyade des deux Alsaciens et trois Vosgiens dans les eaux glacées du lac Saint-Jean, au Québec, en janvier 2020 a livré ses conclusions ce samedi 28 août. Elle pointe du doigt la mauvaise décision du guide qui a embarqué le groupe de huit touristes français en motoneige dans un raccourci directement sur la banquise.

Un secteur "à risque"

Le 21 janvier 2020, huit touristes français s'embarquent dans une virée en motoneige, près du lac Saint-Jean, à plus de 220km de Québec. Sans que l'enquête ne puisse l'expliquer, le guide canadien décide d'emprunter un raccourci, "en passant directement sur la glace, un choix effectué de son propre chef, et non en réponse à une demande des autres motoneigistes", écrit Jessica Tremblay, en charge du rapport.

à lire aussi Accident de motoneige au Québec : le dernier corps identifié

La fonctionnaire précise que le guide était "expérimenté et formé adéquatement." Elle écarte également les conditions météorologiques, "pas plus que la vitesse ou la condition mécanique des motoneiges." Mais le rapport est clair : le secteur vers où le guide a mené le groupe était à risque.

Manque de signalisation

L'enquête note qu'aucune signalisation n'aurait pu permettre au guide de connaître le réel danger auquel il exposait le groupe. Les motoneigistes n'étaient pas équipés de moyens technologiques pour communique entre eux ou faire appel aux secours.

Jessica Tremblay recommande notamment d'améliorer la signalisation du secteur, surtout aux abords des lacs et rivières. Elle insiste aussi sur l'importance pour les entreprises de location de motoneiges de fournir aux utilisateurs des équipements de repérage et de communication, ou des balises de détresse.

à lire aussi Accident de motoneige au Québec : des touristes vosgiens et alsaciens toujours portés disparus

Les huit touristes français s'étaient engagés à l'embouchure d'une rivière partant du lac Saint-Jean. La glace avait cédé sous le poids des engins. Trois d'entres eux avaient survécu, avec des blessures légères. Le guide et les cinq autres monogénistes sont morts noyés conclut l'enquête.