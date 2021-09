Accident pendant une course sauvage à Libercourt : un témoin décrit des scènes de "carnage"

Trois personnes âgées de 18 à 21 ans ont été gravement blessées, alors qu'elles assistaient à une course automobile sauvage, dans la nuit de vendredi à samedi à Libercourt. Une des voitures a perdu le contrôle et terminé sa course dans la foule. Le conducteur a été placé en garde à vue.

Beaucoup de questions se posent après l'accident à Libercourt, dans le Pas-de-Calais, dans la nuit de vendredi à samedi. Une voiture folle a fauché 5 personnes pendant une course automobile sauvage. Trois ont été gravement blessées et transportées au CHU de Lille.

"Confusion généralisée"

"C'était un carnage un vrai capharnaüm", raconte un témoin de l'accident. Plusieurs centaines de personnes s'étaient réunies autour d'une heure du matin avenue Blaise Pascal dans une zone industrielle. Elles assistaient à un run, c'est-à-dire une course de voiture en ligne droite en 1 contre 1. Un des deux conducteurs était au volant d'une Mégane RS. Selon le témoin, il a percuté une bordure, est parti en queue de poisson, avant de terminer sa course dans la foule.

Cinq personnes ont été touchées, certaines projetées sur plusieurs dizaines de mètres. Le conducteur lui, s'en est sorti indemne. Commencent alors des scènes de confusion générale, continue ce témoin. La nouvelle de l'accident s'est répandue comme une trainée de poudre sur les réseaux sociaux. Plusieurs dizaines de voitures sont arrivées sur les lieux, dont des membres de la famille de certains blessés. Une partie de la foule était alcoolisée, et a voulu en découdre avec le conducteur. Les policiers de la BAC ont dû intervenir pour les séparer.

Des "runs" réguliers depuis un an

"On est sous le choc. On savait que ça existait, mais on ne s'attendait pas à une catastrophe d'une telle ampleur", regrette Christian Condette, adjoint à la sécurité à Libercourt. Depuis un an, la ville est de plus en plus souvent le théâtre de ces courses de voiture illégales et dangereuses. "La police est déjà intervenue à plusieurs reprises, cet été, avec plusieurs interpellations, mais ça ne s'arrête pas, continue-t-il. L'endroit leur plaît car il y a un kilomètre de ligne droite, ce qui est convient pour leurs courses." La ville réfléchit à mettre des ralentisseurs sur cette section pour dissuader les organisateurs.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Béthune. Le conducteur de son côté a été placé en garde à vue.