Quatre mois de prison de ferme pour le chauffard qui a percuté un camion de pompiers à Brive

L'homme de 27 ans vient d'être condamné par le tribunal correctionnel de Brive, ce lundi après-midi. Il a été reconnu coupable pour la conduite sous l'empire d'un état alcoolique mais a été relaxé pour la tentative de fuite à pied.

La photo du choc était spectaculaire, celle d'une voiture avec un camion d'intervention des pompiers couché sur le flanc. C'était vendredi soir peu après 20h30 dans le centre-ville de Brive. Ce qui a valu un jour d'ITT à un pompier présent à l'audience, ce lundi après-midi. L'homme de 27 ans, qui était au volant de la voiture, a été jugé en comparution immédiate au tribunal correctionnel de la cité gaillarde.

Quatre mois ferme

Cet habitant de Laguenne, près de Tulle, a été reconnu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (0,72 mg d'alcool par litre de sang), et reconnu coupable aussi d'imprudence pour une vitesse excessive au volant de sa Golf. Autre imprudence : il n'a pas entendu la sirène des pompiers à cause du volume de la musique dans sa voiture tunée. Pour ça, il écope de quatre mois de prison ferme, sans mandat de dépôt, et d'une annulation de son permis de conduire qu'il avait obtenu au mois de novembre, avec interdiction de le repasser pendant pendant six mois. En revanche, il a été relaxé pour la tentative de fuite à pied. "J'étais en état de panique avec les jambes qui tremblaient", s'est défendu le prévenu à l'audience qui avait trouvé refuge sur le muret d'une rue adjacente. Il avait déjà été condamné deux fois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, c'était en 2008 et 2011 au guidon d'un scooter.