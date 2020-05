Accident rare en Ardéche, un choc frontal entre deux motos

C'est vers 17 h 15 ce dimanche à Vallon sur la RD 290, que les deux motos se sont percutées en face à face. Ce type d'accident est plutôt rare. Il semble que les deux pilotes étaient en dehors de leurs trajectoires normales. Cela peut se produire par exemple dans un virage. Les deux motards sont âgés de 27 et 37 ans et originaires de l'Ardèche et de l’Isère. Seule la passagère ardéchoise a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital d'Aubenas. Les deux pilotes eux sont indemnes.